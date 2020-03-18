وفي دراسة جديدة، ذكرت منظمة العمل الدولية أن "الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا تزيد عدد العاطلين عن العمل في العالم ليصل إلى 25 مليونا"

وأضافت أن سياسة منسقة دوليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد قد تساهم في "خفض هذا العدد إلى حد كبير".

ودعت المنظمة إلى إجراءات عاجلة وواسعة النطاق لحماية العمال في أماكن العمل وتحفيز الاقتصاد ودعم الوظائف والدخول.