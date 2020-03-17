وقالت المؤسسة السعودية في بيان إن القرار يتماشى مع توجيه الحكومة بتعليق حضور الموظفين في كافة الجهات الحكومية، "عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية".

ونقلت رويتر عن بيان "ساما" إنها "عملت على تفعيل خطة استمرارية الأعمال، لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية".

وأضافت مؤسسة النقد السعودي "تم التأكيد على المؤسسات المالية بأن يكون عمل الإدارات العامة والفروع بالحد الأدنى من الموظفين اللازم لاستمرار الأعمال مع مراعاة أن يتم تخصيص حد أدنى من الفروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبرالقنوات الإلكترونية".

وفي وقت سابق الاثنين، حثت السعودية مواطنيها على البقاء في منازلهم، وقالت إنها تبحث تعليق العمل في القطاع الخاص بعد أن طبقت ذلك في القطاع العام عدا مجالي الصحة والأمن.

وأكدت المملكة تسجيل 133 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.