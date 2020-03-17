وتعتزم سلاسل متاجر البقالة الأميركية ألبرتسونز وكروجرورإيليز هي الأخرى توظيف عمالة جديدة لخدمة الأقسام المزدحمة وتلبية طلبات الشراء عبر الإنترنت.

وذكرت أمازون في مدونة أنها ستنفق أكثر من 350 مليون دولار لزيادة أجور هؤلاء العاملين في الولايات المتحدة وكندا بمقدار دولارين في الساعة وبواقع جنيهين إسترلينيين في بريطانيا وحوالي اثنين يورو في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية أبريل.

وتدفع الشركة حاليا 15 دولارا أو أكثر في الساعة للعمال في مراكز تلبية طلبات الشراء بالولايات المتحدة، تتفاوت من منطقة لأخرى.

حصيلة وفيات كورونا

وفي السياق، تجاوزت حصيلة الوفيات بوباء كورونا في العالم 7 آلاف شخص بعدما أعلنت إيطاليا 349 وفاة جديدة في يوم واحد، وفق حصيلة لوكالة "فرانس برس" تستند إلى مصادر رسمية الاثنين.

وقضى 7 آلاف و7 أشخاص في العالم مع تسجيل 175 ألفا و536 إصابة، وسجل العدد الأكبر من الوفيات في الصين وبلغ 3213 تليها إيطاليا بـ2158 وفاة ونحو 28 ألف مصاب.