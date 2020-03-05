كما ساعدت بيانات اقتصادية متفائلة في تهدئة المخاوف بشأن تداعيات فيروس كورونا.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت، مرتفعا 1172.26 نقطة، أو 4.52 بالمئة، إلى 27089.67 نقطة.

بينما قفز المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 126.75 نقطة، أو 4.22 بالمئة، ليغلق عند 3130.12 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 334.00 نقطة، أو 3.85 بالمئة، إلى 9018.09 نقطة.