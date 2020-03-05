وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 73 سنتا، أو 1.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 51.13 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي، غرب تكساس الوسيط 40 سنتا لتغلق عند 46.78 دولار للبرميل.

وتسعى السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى اقناع روسيا بالانضمام إلى تخفيضات إضافية كبيرة في إنتاج النفط، لدعم الأسعار، وفق ما نقلت "رويترز".

وتنفذ المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" بالفعل خفضا قدره 2.1 مليون برميل يوميا، مما يساعد في منع هبوط حاد للأسعار.

وقال مصدر في أوبك إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ فشلت اليوم في الوصول إلى اتفاق بشأن تخفيضات إضافية.

وأضاف المصدر أن روسيا اقترحت الإبقاء على التخفيضات الحالية لمجموعة أوبك+ حتى نهاية الربع الثاني من العام، في حين يريد بعض أعضاء أوبك تخفيضات إضافية تتراوح من مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميا.