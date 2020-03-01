وأضاف بوتن أنه ينظر إلى "مجموعة أوبك كآلية فعالة للحفاظ على الاستقرار طويل الأجل".

وقال الرئيس الروسي إن على روسيا أن تكون مستعدة لشتى الاحتمالات في أسواق النفط عقب تراجع عالمي في أسعار الخام بسبب بواعث القلق من الفيروس، حسبما نقلت "رويترز".

وهوت أسعار النفط لأدنى مستوياتها فيما يزيد عن عام، الجمعة، مما يضعها على مسار تسجيل أكبر تراجع أسبوعي فيما يزيد عن 4 سنوات، في الوقت الذي أجج فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا المخاوف من تباطؤ في الطلب العالمي.

وتراجع أكثر عقود خام برنت نشاطا للتسليم في مايو 1.37 دولار، أو ما يعادل 2.7 بالمئة إلى 50.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:45 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى في 14 شهرا.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.33 دولار، أو ما يعادل 2.8 بالمئة، إلى 45.76 دولار للبرميل.

وتراجع الخام الأميركي نحو 14 بالمئة هذا الأسبوع، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ مايو 2011.

وتأمل أسواق النفط في أن تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، الإنتاج على نحو أكبر.

وقالت المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" إنها ستتبنى نهجا مسؤولا في أعقاب تفشي الفيروس.

ومن المقرر أن تجتمع المجموعة، التي تخفض الإنتاج حاليا بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار، في فيينا في الخامس والسادس من مارس.