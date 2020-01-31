ويقدر البنك أن نمو الاقتصاد الأميركي سيتراجع 0.4 نقطة مئويةفي الربع الأول، لكنه قال إن النمو من المرجح أن يتعافى في الربع التاني "وهو ما سيؤدي إلى تراجع صاف صغير للنمو في أميركا في العام 2020 بكامله".

وعدًل غولدمان ساكس بالخفض توقعاته لنمو الناتج المحليالاجمالي في الصين هذا العام إلى 5.5 في المئة من 5.9 في المئة.