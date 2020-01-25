وأدى الفيروس إلى تعليق خدمات النقل العام في 10 مدن صينية، في حين اكتشفت حالات إصابة في عدة دول آسيوية أخرى والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 16:49 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا 1.42 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة إلى 60.62 دولار للبرميل.

وخام القياس العالمي منخفض 6.5 بالمئة هذا الأسبوع، وهو ما سيكون تراجعه الأسبوعي الثالث على التوالي.

ونزل الخام الأميركي 1.39 دولار أو 2.5 بالمئة ليسجل 54.20 دولار، وهو بصدد انخفاض أسبوعي بنسبة 7.5 بالمئة.

وقال أندي ليبو، رئيس ليبو أويل أسوسيتس في هيوستن، "السوق يساورها القلق من أن تفشي الفيروس التاجي قد يؤثر على الطلب النفطي وبخاصة في آسيا، وهي سوق النمو".

وتخشى السلطات الصحية من تسارع معدلات الإصابة أثناء عطلة السنة القمرية الجديدة مطلع الأسبوع القادم، والتي يستغلها ملايين الصينيين للخروج في رحلات.