وأفاد مسح بأن نشاط الشركات في منطقة اليورو ظل ضعيفا في بداية العام، وذلك بعد يوم من إبقاء صانعي السياسات بالبنك المركزي الأوروبي على سياساتهم دون تغيير، والتمسك بتعهدهم بمواصلة شراء سندات وخفض أسعار الفائدة، إذا اقتضت الضرورة، حتى يتجه التضخم في منطقة اليورو مجددا إلى الهدف الذي يضعونه له.

وأُضيفت البيانات إلى توقعات بأن رفع سعر الفائدة مستبعد لما تبقى من العام، إذ يتوقع محللون زيادة بواقع عشر نقاط أساس فقط في النصف الثاني من 2023، حسبما نقلت "رويترز".

ويتجه اليورو نحو أسوأ بداية للعام في خمس سنوات، إذ انخفض 1.5بالمئة هذا الشهر، ويجري تداوله عند أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر عند 1.1031 دولار.

والعملة الأوروبية الموحدة قرب أدنى مستوى في خمسة أسابيع مقابل الجنيه الإسترليني، وأدنى مستوى في 33 شهرا مقابل الفرنك السويسري.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 97.87 ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وجرى تداول الدولار الأسترالي عند 0.6846 دولار أميركي، ليمحو المكاسب التي حققها بعد تقرير قوي للوظائف في اليوم السابق ويتجه صوب تكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.