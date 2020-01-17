وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 267.42 نقطة، أو 0.92 بالمئة، إلى 29297.64 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 27.52 نقطة، أو 0.84 بالمئة، ليغلق عند 3316.81 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 98.44 نقطة، أو 1.06 بالمئة، إلى 9357.13 نقطة.