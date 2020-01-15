وأبلغ منوتشين الثلاثاء شبكة "فوكس بيزنس" أن الوثائق الخاصة باتفاق التجارة ستُعلن الأربعاء، ومن المقرر أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاتفاق مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه في احتفال في البيت الأبيض.

ووفق ما ذكر المسؤول الأميركي، فإن الصين تعهدت بشراء سلع وخدمات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدى العامين المقبلين بموجب الاتفاق، مضيفا أن الشركات والمزارعين الأميركيين قد يحصدون المزيد من المكاسب فور التعامل مع الإصلاحات الهيكلية في اتفاق المرحلة اثنين، حسبما نقلت "رويترز".