ووفقا لبيان، نقل وزير الشؤون البحرية والاستثمار الإندونيسي لوهوت بنسار باندجايتان، ، عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قوله إنه سيكون "شرفا لي أن ألعب دورا في تنمية البلد الذي تقيم فيه أكبر أغلبية مسلمة".

وإلى جانب الشيخ محمد بن زايد، ستضم اللجنة أيضا المؤسس والمدير التنفيذي الحالي لمجموعة سوفت بنك اليابانية القابضة الملياردير الياباني ماسايوشي سون، بالإضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي يرأس حاليا معهد توني بلير للتغيير العالمي.

وقال الوزير الإندونيسي "رأينا أن تواجدهم سوف يمنح دفعة ثقة للمستثمرين المحتملين في العاصمة الجديدة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد التقى مطلع الأسبوع الجاري الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي زار العاصمة الإماراتية أبوظبي.

يشار إلى أن ويدودو كان قد أعلن في أغسطس الماضي أنه سيتم نقل العاصمة الإندونيسية من جاكرتا، الملوثة والمهددة بالغرق والتي يقدر عدد سكانها بنحو 30 مليون نسمة، إلى موقع آخر على جزيرة بورنيو.

وتم تحديد موقع في مقاطعة كالمانتان الشرقية، التي تقطنها أعداد محدودة من السكان، والمعروفة بغاباتها المطيرة وحيوان إنسان الغاب.

ووفقا للمعلومات، فإن الموقع الجديد تبلغ مساحته 3 أضعاف حجم جاكرتا، إحدى أكثر المدن ازدحاما في العالم، وتقدر التكلفة الأولية للمشروع حوالي 34 مليار دولار.