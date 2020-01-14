ووفقا لبيان الشركة، قال خبير مستقل إن الخسائر التي تكبدتها موانئ دبي العالمية أكثر من مليار دولار، واصفا الإجراءات التي اتخذتها جيبوتي ضد شركة موانئ دبي العالمية بأنها غير قانونية.

يشار إلى أن الحكم الصادر هو السادس على التوالي لصالح شركة موانئ دبي العالمية في محكمة لندن للتحكيم الدولي والمحكمة العليا لإنجلترا وويلز.

إلا أن حكومة جيبوتي تجاهلت حتى تاريخه جميع هذه الأحكام الصادرة على الرغم من أن عقد الامتياز تمت صياغته وفقاً للقانون الإنجليزي وهو خاضع لسلطته.

وأشارت المحكمة إلى أنه في حال عدم التزام جيبوتي بالحكم الصادر، ستقوم بإصدار حكم بخصوص دفع تعويض عن الأضرار إلى موانئ دبي العالمية.