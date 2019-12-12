وبحسب ماركت أكسس، صعدت السندات إصدار 2020 بمقدار 2.5 سنت إلى 88.02 سنت في الدولار.

وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المستحقة في 2037 زادت أكثر من 2 سنت ليجري تداولها عند 47.45 سنت، وفقا لوكالة رويترز.

ووفقا لمكتب سعد الحريري، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال أبلغ ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، وكريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد أنه ملتزم بإعداد خطة عاجلة يمكن تنفيذها فور تشكيل حكومة جديدة.