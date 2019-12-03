وصرح ترامب للصحافيين في لندن "لا مهلة نهائية لدي. نوعًا ما، تعجبني فكرة الانتظار إلى ما بعد الانتخابات للتوصل إلى اتفاق مع الصين".

وأربكت حرب ترامب التجارية مع بكين، محاولات متكررة للتوصل إلى اتفاق استقرار الأسواق وأثارت توترات جيوسياسية.

وحتى الأسبوع الماضي، كان ترامب يشير إلى أنه "في المراحل الأخيرة" من التفاوض على "إحدى أهم الاتفاقيات التجارية في التاريخ".

لكن واشنطن أثارت حفيظة الصين منذ ذلك الحين عبر تعبيرها عن دعمها للمتظاهرين في هونغ كونغ، وهو ما أثار الشكوك بشأن احتمال تحقيق تقدم في ملف التجارة.

وأورد ترامب، في مؤتمر صحافي، قبل قمة حلف شمال الأطلسي "أقوم بعمل جيد لأجل التوصل إلى اتفاق مع الصين، إذا أردت ذلك".

وأضاف "لا أعتقد أن الأمر مرتبط بمسألة - إذا أرادوا إتمامه (الاتفاق)-، بل هو متوقف على مسألة إن أردت أنا إتمامه. وسنرى ماذا يحصل."

وتابع "لا أعرف إن كنت أريد إتمامه لكن ستكتشفون ذلك قريبًا جداً. سيشكل مفاجأة للجميع".