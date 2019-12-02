كما ساهمت تلمحيات بأن أوبك ربما ترفع تخفيضات الإنتاج في اجتماعها هذا الأسبوع، مما يشير إلى أن المعروض ربما يشهد شحا في العام المقبل.

وبحلول الساعة 07:27 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66 سنتا، أو 1.1 بالمئة إلى 61.15 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتا، أو 1.4 بالمئة إلى 55.92 دولار للبرميل، بعد أن صعدت ما يزيد على دولار في وقت سابق.

ويوم الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس عند التسوية 5.1 بالمئة، بينما هوى برنت 4.4 بالمئة، بفعل مخاوف من أن المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، ستتعطل بفعل دعم أميركي للمحتجين في هونغ كونغ.

لكن النفط صعد اليوم بعد أن زادت أنشطة المصانع خلال نوفمبر في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، للمرة الأولى في 7 أشهر بسبب ارتفاع الطلب المحلي في ظل إجراءات تحفيز من جانب الحكومة.

وتلقت الأسعار الدعم أيضا بعد أن قال وزير النفط العراقي، الأحد، إن أوبك وحلفاءها من المنتجين سيبحثون رفع تخفيضاتهم الحالية للإنتاج، بمقدار 400 ألف برميل يوميا، إلى 1.6 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تمدد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على الأقل التخفيضات القائمة لإنتاج النفط حتى يونيو 2020 حين يجتمعون هذا الأسبوع.