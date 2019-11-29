وفقا للاستطلاع الذي شمل 42 اقتصاديا ومحللا فمن المتوقع بلوغ متوسط سعر خام برنت 62.5 دولار للبرميل العام المقبل دون تغير يذكر عن توقع الشهر الماضي البالغ 62.38 دولار، والذي كان الأدنى للعام 2020 في نحو عامين.

ومنذ بداية العام، بلغ متوسط سعر الخام القياسي نحو 64 دولارا للبرميل.

ونقلت رويترز عن فرنك شالنبرغر المحلل لدى "إل.بي.بي.دبليو"، قوله: "هناك ببساطة الكثير جدا من النفط في السوق".

وفي وقت سابق من نوفمبر، قالت وكالة الطاقة الدولية، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، سيواجهون منافسة شرسة في 2020، متوقعة زيادة في نمو المعروض من خارج المنظمة العام المقبل.

وقدّر المحللون نمو الطلب بين 0.8 و1.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وفي حين قال أغلب المشاركين في الاستطلاع إن من المرجح أن تبقي أوبك وحلفاؤها على تخفيضات الإنتاج، فإنهم لا يتوقعون تخفيضات أعمق.

وتتعرض أسعار برنت لضغوط بفعل المخاوف حيال تباطؤ النمو العالمي الذي يتفاقم بفعل النزاع التجاري الأميركي الصيني، حيث تراجعت الأسعار نحو 12 بالمئة عن ذروة نحو أربعة أشهر التي بلغتها في سبتمبر.

وارتفعت توقعات 2020 لخام غرب تكساس الوسيط إلى 57.30 دولار للبرميل من 56.98 في أكتوبر.

وقال المحللون، إنه في الوقت الذي سيظل فيه إنتاج الولايات المتحدة مرتفعا، فإن إنتاج النفط الصخري في المجمل قد يفقد بعض الزخم.