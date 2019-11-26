وكالات - أبوظبي

أفادت وزارة التجارة الصينية أن نائب رئيس وزراء الصين ليو خه، والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، تحدثوا هاتفيا لبحث القضايا المتعلقة بالمرحلة واحد من الاتفاق التجاري بين البلدين.