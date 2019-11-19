ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا أو 0.47 بالمئة إلى 56.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينتش، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في ثمانية أسابيع الذي سجله الجمعة الماضية حين تنامت آمال اتفاق تجاري.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا أو 0.32 بالمئة إلى 62.24 دولار.

ونقل تلفزيون سي.إن.بي.سي عن مصدر بالحكومة الصينية قوله، الاثنين، إنه ثمة تشاؤم في بكين بشأن احتمالات توقيع اتفاق تجاري، إذ أقلق المسؤولين الصينيين تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن عدم التوصل لاتفاق بشأن إلغاء تدريجي للرسوم.

وفي الوقت ذاته، توقع استطلاع أولي لرويترز، الاثنين، أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الرابع على التوالي، مما يضغط على الأسعار.

ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأميركي بياناته بشأن أحدث أسبوع بحلول الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش الثلاثاء، بينما من المقرر صدور التقرير الرسمي الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأميركية غدا الأربعاء.