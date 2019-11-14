وأعلنت هذه الهيئة النقدية في بيان بدء تطبيق "برنامج وقائي يهدف إلى تسهيل إدارة السيولة بالدولار والبيزو في النظام المالي".

ويهدف هذا الإجراء إلى "التخفيف من توتر محتمل في الأسواق المالية، بعد استمرار التظاهرات، وانخفاض السيولة الذي سجل في نهاية السنة".

وتراجع سعر العملة التشيلية، الأربعاء، 1.5 بالمئة مقابل الدولار الذي يعادل 794,97 بيزوس، بينما ما زالت الأزمة الاجتماعية مستمرة منذ نحو شهر في تشيلي.

وشهدت العملة التشيلية الثلاثاء انخفاضا إلى أدنى مستوى تاريخي إلى 783 بيزوس للدولار الواحد. ويعود الانخفاض القياسي السابق إلى أكتوبر 2002، عندما بلغ سعر الدولار 761 بيزوس.

وتراجع مؤشر بورصة سانتياغو، الأربعاء، بنسبة 2.96 بالمئة، بعدما انخفض 1.57 بالمئة، الثلاثاء.

وعلى الرغم من إجراءات اجتماعية عدة لم تنجح حكومة سيباستيان بينييرا في تطويق الأزمة الاجتماعية والتظاهرات غير المسبوقة منذ عقود، التي بدأت بسبب زيادة رسوم المترو في العاصمة.