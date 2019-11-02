وسبق أن تحدث ترامب عن اتفاق "المرحلة الأولى" في 11 أكتوبر في حضور كبير المفاوضين الأميركيين.

بدوره، أعلن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن "المباحثات تتقدم".

وأعلن ترامب مرارا أنه يأمل أن يوقع سريعا اتفاقا مع نظيره الصيني، شي جينبينغ، وتحديدا على هامش قمة دول المحيط الهادئ، التي تلتئم منتصف نوفمبر في تشيلي، لكن الاضطرابات الاجتماعية في هذا البلد أجبرت السلطات على إلغاء القمة، على أن يتم تحديد المكان لاحقا.

ويأتي تصريح كودلو الإيجابي بعدما نددت بكين في وقت سابق هذا الأسبوع بتصريحات لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، هاجم فيها الحزب الشيوعي الصيني الحاكم متهما إياه بأنه معاد للولايات المتحدة.

ويشمل اتفاق المرحلة الأولى بحسب تفاصيل محدودة كشفها ترامب، شراء منتجات زراعية بقيمة تراوح بين 40 و50 مليار دولار سنويا، مقابل تراجع ترامب عن رسوم جمركية عقابية على 250 مليار دولار من الصادرات الصينية للولايات المتحدة، كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ منتصف أكتوبر.

كذلك، يشمل تفاهم 11 أكتوبر جوانب تتصل بالملكية الفكرية والخدمات المالية الصينية وسعر الصرف.