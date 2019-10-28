وتنطلق النسخة الثالثة من هذا الحدث الذي يهدف إلى إبراز المملكة كوجهة استثمار ديناميكية، بمشاركة رؤساء أكبر المصارف العالمية، وشركات إدارة الأصول، وصناديق استثمار عالمية.

ومن أبرز المشاركين في المنتدى الذي يحمل اسم "دافوس في الصحراء"، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس البرازيل جايير بولسونارو. وتعد كل من الهند والبرازيل في طليعة "الأسواق الناشئة".

كما أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين سيقود وفدا أميركيا بارزا يضم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره.

ويشارك كوشنر في جلسة خاصة للحديث عن مستقبل الولايات المتحدة. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويسهم الإقبال القوي على مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي يستمر من الثلاثاء إلى الخميس، ويُطلق عليه اسم "دافوس في الصحراء"، تيمنا بمؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا، في دعم جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ومن بين الحاضرين والمتحدثين هذا العام، الرؤساء التنفيذيون لكل من "بلاك ستون" وسوفت بانك.

وسيشارك مسؤولون كبار من مصارف أميركية عملاقة، بينها "جي بي مورغن" و"بانك أوف أميركا"، في المؤتمر.

وسيتم بحث مواضيع متنوعة في المؤتمر من مستقبل الاقتصاد العالمي والاستثمارات إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والرياضة والفضاء والترفيه.