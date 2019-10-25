وختم خام برنت الجلسة مرتفعا 50 سنتا بما يعادل 0.8 في المئة إلى61.67 دولار للبرميل، بعد أن صعد 2.5 في المئة أمس الأربعاء، وفق ما ذكرت "رويترز".

وتحدد سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 26 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 56.23 دولار، بعد زيادة 2.8 في المئة بالجلسة السابقة عقب بيانات أظهرت تراجع المخزونات الأميركية 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وبدت بعض مكاسب اليوم مدفوعة أيضا بتقارير عن منخفض مداري محتمل يتكون في منطقة الساحل الأميركي على خليج المكسيك بما قد يعطل إنتاج الخام أو أنشطة المصافي.