ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 61 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام القياس العالمي 2.5 بالمئة، الأربعاء، ليبلغ عند التسوية 61.17 دولار للبرميل، وهي مستويات لم يبلغها منذ 30 سبتمبر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 55.65 دولار للبرميل. وأنهى الخام الأميركي تعاملات الجلسة السابقة مرتفعا 3.3 بالمئة.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة انخفضت 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر، مقارنة مع توقعات محللين بزيادة 2.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن الانخفاض في المخزونات الأسبوعية جاء مع قيام المصافي بزيادة استهلاك الخام ونزول واردات النفط، مما سبب قفزة لكلا الخامين القياسيين، الأربعاء.