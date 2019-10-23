وقال الرئيس الروسي في الجلسة العامة للقمة التي بدأت في سوتشي جنوبي روسيا، أمام عشرات رؤساء الدول والحكومات الأفارقة: "نصدر حاليا ما قيمته 25 مليار دولار من المواد الغذائية، وهو أكثر مما نصدره من الأسلحة التي تشكل 15 مليار دولار".

وأضاف: "نحن قادرون على مضاعفة هذه التبادلات كحد أدنى خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة".