وأشارت أرقام الناتج المحلي الإجمالي إلى أن نمو الاقتصاد الصيني بلغ نسبة 6.0 بالمئة بين يوليو وسبتمبر، مقارنة بـ6.2 بالمئة في الفصل الثاني.

ويعد هذا أسوأ أداء اقتصادي فصلي للصين منذ عام 1992، على الرغم من أنه لا يزال ضمن النطاق المستهدف لبكين، أي بين 6.0 و6.5 بالمئة للعام بأكمله.

ومع الكشف عن البيانات، قال ماو شانغيونغ، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، إن البلاد "تواجه مخاطر وتحديات متزايدة في الداخل والخارج".

وأضاف أن "الاقتصاد الوطني الصيني حافظ على الاستقرار بشكل عام (...) وقام بتحسين مستوى المعيشة".

وتخوض الصين حربا تجارية شرسة مع الولايات المتحدة وسط تراجع الطلب المحلي وتفشي فيروس حمى الخنازير الذي أدى الى نفوق قطعان كبيرة وارتفاع في أسعار اللحوم.

ولإعطاء الاقتصاد الصيني زخما، دفعت بكين بحزمة من التدابير التحفيزية هذا العام، بما في ذلك مساعدات ضريبية للمصدّرين المعرضين للرسوم الأميركية، وتعزيز الاقراض المصرفي وزيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل الطرق والسكك الحديدية.