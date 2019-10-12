وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 319.92 نقطة، أو 1.21%، إلى 26816.59 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 32.14 نقطة، أو 1.09%، ليغلق عند 2970.27 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 106.27 نقطة، أو 1.34%، إلى 8057.04 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود كل من داو جونز وناسداك 0.9 بالمئة في حين ارتفع ستاندر آند بورز 0.6 بالمئة.