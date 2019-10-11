ولم يحدد محمد باركيندو ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ستمدد إتفاقية لكبح الإنتاج بهدف استقرار الأسعار، لكن التعليقات بدا أنها تبث الأمل في السوق.



وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب: "باركيندو كان يرسل إشارة بأن أوبك جادة بشأن دعم الأسعار".



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 78 سنتا، أو 1.3%، لتسجل عند التسوية 59.10 دولار للبرميل. وزاد برنت مكاسبه إلى أكثر من 2% ليصل إلى 59.59 دولار للبرميل في التعاملات اللاحقة على التسوية.



وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 96 سنتا، أو 1.8في المئة، عند 53.55 دولار للبرميل.

وقال باركيندو إن اجتماع ديسبمبر بين أوبك وحلفاء للمنظمة، من بينهم روسيا، سيتخذ "قرارات مناسبة وقوية وإيجابية ستضعنا على طريق استقرار كبير ومستدام للعام 2020".



وقال ردا على سؤال بشأن احتمال خفض أعمق لإمدادات النفط في ديسمبر: "جميع الخيارات مفتوحة".



وبينما شهدت الاجتماعات الأخيرة لأوبك وحلفائها التي عقدت في يوليو اتخاذ قرار بشأن الإمدادات للأشهر التسعة اللاحقة، سيكون لاجتماع ديسمبر على الأرجح نظرة أبعد.



وقال باركيندو:"مع اقترابنا من شهر ديسمبر، ستواجهنا بيانات حقيقية للعام 2020 تمكننا ربما من مراجعة الترتيب الحالي والخروج بقرار يغطي العام بأكمله".