ويظهر تورنر على الورقة النقدية الجديدة مع رسم "البورتريه" الذاتي الخاص به ولوحته الزيتية التي أنجزها في 1838 بعنوان "ذي فايتينغ تيميرير"، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وتعليقا على إطلاق التصميم الجديد، قال حاكم بنك إنجلترا مارك كارني: "كما تشهد ورقة الـ20 جنيها النقدية المخصصة لتورنر، يمكن للأموال أن تكون أعمالا فنيا في جيب أي كان".

وأضاف كارني "أوراقنا النقدية تحتفي بإرث بريطانيا وتشكل تحية لثقافتها وشهادة على إنجازات أبرز أبنائها".

وجرى الكشف عن الورقة النقدية الجديدة في دار تورنر للفن المعاصر في مدينة مارغايت الساحلية بجنوب شرق إنجلترا.

وتشكل أوراق 20 جنيها إسترلينيا أكثر من نصف الأوراق النقدية المتداولة، وقد اختار المصرف المركزي البريطاني تورنر بناء على ترشيحات من العامة.

ويصدر المصرف أوراقا نقدية من فئة 5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيها و50 جنيها إسترلينيا، وتتميز السلسلة الأحدث من هذه الأوراق بأنها تطبع للمرة الأولى على مركبات بوليمر بدل الورق، علما أن التداول بهذه الأوراق النقدية الجديدة يبدأ في الثاني من فبراير 2020.

وتعد العملة الجديدة الأكثر أمانا في فئات الجنيهات الإسترلينية، إذ تحتوي مزايا أمان تتمثل بطبقتين مدمجتين وصورة مجسمة ثلاثية الأبعاد، يصعب تزويرها، وفق ما ذكر موقع شبكة "سكاي نيوز".

جدير بالذكر أن فئة الـ20 جنيها إسترلينيا تعد أكثر العملات البريطانية تزويرا، إذ كشف بنك إنجلترا في الشهور الستة الأولى من العام الجاري عن 228 ألف عملة مزورة، 90 في المئة منها كانت من فئة الـ20 جنيه.