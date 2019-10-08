عزا البنك توصيته الصادرة في ساعة متأخرة يوم الجمعة إلى أن "توزيع المخاطر يرجح كفة الصعود، رغم أن المسار الدقيق للخروج البريطاني يظل غير أكيد."

وأشار إلى القانون الذي يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بالسعي للحصول على تمديد لموعد الخروج لكنه قال أيضا إن أحدث مقترحات الحكومة البريطانية بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي زادت تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق.

وقال جولدمان ساكس في مذكرة وصلت الاثنين "فرص التوصل إلى اتفاق بحلول موعد نهاية أكتوبر/ تشرين الأول قد تكون مازالت أقل من 50 بالمئة، لكن توزيع المخاطر على الاسترليني تحسن على مدار الشهر المنقضي بسبب التغييرات في موقف المملكة المتحدة في عدد من القضايا وجهود شتى الأحزاب لمنع خروج دون اتفاق."

وأضافت المذكرة أن إجراء بريطانيا انتخابات مبكرة أرجح من خروجها دون اتفاق.