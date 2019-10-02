وتراجع المؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني بنسبة 0.5 بالمئة، وهو أكبر نزول في أنحاء أوروبا وقبيل محادثات يجريها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع بروكسل، إذ يستعد للكشف عن طرحه النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من اليوم.

وما زال المستثمرون يعانون من صدمة بيانات متشائمة لأنشطة المصانع في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو التي صدرت أمس الثلاثاء، الذي شهد تسجيل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ومؤشر منطقة اليورو أكبر خسائرهما في يوم واحد خلال شهرين.

وبحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.3 بالمئة، مع تمسك مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات بالمكاسب، حيث ارتفع سهم بيرنو ريكار الفرنسية 2.1 بالمئة بعد أن عدل جيفريز توصيته للسهم إلى شراء.