وارتفع البلاديوم، الذي يُستخدم في التحفيز بصناعة السيارات، لمستوي قياسي جديد وسط توقعات بعجز في المعروض هذا العام ما ساهم في تخطيه مستوى 1700 دولار لأول مرة.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1490 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0743 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت الأسعار 1486.60‭‭ ‬‬دولار في الجلسة السابقة وهو أقل مستوى منذ 18 سبتمبر.



ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1496.60 دولار للأوقية. واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع.

واستقرت أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا، بما في ذلك الصين، اليوم متجاهلة أنباء عن أن الإدارة الأمريكية تدرس إلغاء قيد شركات صينية من البورصات الأميركية.



ونقلت بلومبرغ عن مونيكا كراولي المسؤولة في وزارة الخزانة الأميركية قولها يوم السبت إن البيت الأبيض لا يفكر في هذه الخطوة في الوقت الحالي، بعد أن ذكرت رويترز يوم الجمعة أن الإدارة الأميركية تدرس هذه الإجراء.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1694.85 دولار للأوقية بعدما سجل مستوى قياسيا عند 1700.71 دولار في وقت سابق من الجلسة.



ونزلت الفضة ما يزيد عن واحد بالمئة إلى 17.33 دولار للأوقية وهبط البلاتين بنحو واحد بالمئة تقريبا إلى 929.77 دولار للأوقية.