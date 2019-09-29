وقال شان خلال مؤتمر صحفي في بكين: "تواجه التجارة تحديات غير مسبوقة.. تحديات خارجية وداخلية".

وصرح المسؤول الصيني أن بلاده ستتوسع في الاستيراد، وأن الإجراءات الرامية لاستقرار التجارة ستفرز نتائج إيجابية، دون أن يكشف عن تفاصيل.

ومن المتوقع عقد جولة جديدة من محادثات التجارة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، في واشنطن يومي 10 و11 أكتوبر.

وتدرس الإدارة الأميركية إجراءات جذرية جديدة لممارسة ضغوط مالية على بكين، من بينها إلغاء إدراج شركات صينية بالبورصات الأميركية.

وقالت مصادر لرويترز، إن الخطوة ستأتي في إطار جهد أوسع نطاقا للحد من الاستثمارات الأميركية في الصين، فيما يرجع جزئيا إلى تنامي المخاوف الأمنية بشان أنشطتها.

وكان وزير الخارجية الصيني قد قال الجمعة، إن الرسوم الجمركية ونزاعات التجارة قد تدفع العالم إلى الركود، وإن بكين ملتزمة بحلها بطريقة هادئة وعقلانية وتعاونية.