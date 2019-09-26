وتسعى الاستراتيجية إلى النهوض بقطاع السياحة الذي يشكل محركا مهما للاقتصاد، في ظل عزم المملكة العربية السعودية على تنويع مصادر دخل البلاد.

وفي المنحى نفسه، أطلقت الهيئة السعودية، المنصة الوطنية للرصد السياحي، حتى تقوم برصد إلكتروني لأنشطة القطاع مثل الحركة السياحية والإيواء.

وبفضل هذا الرصد الإلكتروني، سيكون بوسع المنصة الوطنية أن تكون مركزا معتمدا للبيانات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع السياحي في السعودية.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الإدارة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أحمد بن عقيل الخطيب، إن هذه المنصة تعود بالنفع على المستثمر وصانع القرار.

ومنحت الهيئة، مهلة 90، للمنشآت السياحية حتى تتم الربط بالمنصة الإلكترونية التي تساعد المستثمرين في بناء خططهم.