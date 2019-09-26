وبحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.36 دولار للبرميل منخفضة 3 سنتات أو 0.05 بالمئة مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار سنتين أو 0.04 بالمئة إلى 56.47 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار برنت 3.6 بالمئة منذ إغلاق يوم الاثنين، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط 3.7 بالمئة في نفس الفترة، إذ تعرض الخامان القياسيان لضغوط بفعل زيادة مفاجئة قدرها 2.4 مليون برميل في مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي وتعافي الطاقة الإنتاجية للسعودية بوتيرة أسرع من المتوقع بعد هجمات 14 سبتمبر على منشأتي إنتاج في المملكة.

ولقت الأسعار بعض الدعم من آمال باحتمال انحسار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما قد يعزز الطلب على النفط.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بعد يوم من توبيخ لاذع وجهه للصين بشأن ممارساتها التجارية، إن بكين ترغب في بشدة في إبرام اتفاق وإن الصفقة "قد تحدث في موعد أقرب مما تظنون".

كما وقع ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اتفاقا تجارياً محدودا سيفتح الأسواق اليابانية أمام منتجات أميركية بنحو 7مليارات دولار سنوياً.

وبخلاف ذلك، يقول محللون إن هناك عوامل محدودة لدفع العقود الآجلة للخام للارتفاع أكثر.

وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، الأربعاء، لأدنى مستوياتها منذ الهجوم على السعودية.