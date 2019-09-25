وبحلول الساعة 06:49 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتاً إلى 62.58 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً إلى 56.89 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان لأدنى مستوياتهما منذ ما قبل الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر.

وانتقد ترامب ممارسات تجارية للصين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وقال إنه لن يقبل "اتفاقاً سيئاً" في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

والصين أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك للخام. والولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط.

كما قال ترامب إنه يرى سبيلا ًللسلام مع إيران على الرغم من أنه ندد "بتعطش إيران للدم"، مما هدأ علاوات مخاطر أخرى جرى وضعها في اعتبار أسعار النفط.

وتعرضت الأسعار لضغوط أيضا بفعل ارتفاع غير متوقع في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي.

وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الأميركية زادت 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها بمقدار 200 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الحكومية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم.