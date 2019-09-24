وبلغ صافي اقتراض القطاع العام في أغسطس 6.418 مليار جنيه استرليني، باستثناء بنوك القطاع العام، انخفاضا من 6.917 مليار إسترليني في أغسطس 2018 وهو ما جاء دون متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 7.15 مليار استرليني في استطلاع لرويترز.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، الثلاثاء، إنه على مدار الأشهر الخمسة منذ بدء السنة الضريبية الحالية في أبريل، ارتفع الاقتراض 28 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة في 2018.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير المالية الجديد، ساجد جاويد، إنه سيطوي صفحة التقشف، إذ تعهد بأضخم زيادة في الإنفاق في 15 عاما، في خطوة تعتبر بشكل كبير جزءا من مساعي رئيس الوزراء، بوريس جونسون، نحو انتخابات للخروج من مأزق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.