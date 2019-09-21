وأضافت شينخوا دون ذكر تفاصيل أن الدولتين اتفقتا على مواصلة الاتصال بشأن القضايا ذات الصلة وناقشتا تفاصيل جولة المحادثات التجارية المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت قد تراجعت الأسهم الأميركية بعد أن ألغى وفد زراعي صيني زيارة مقررة إلى مونتانا الأسبوع القادم، مما بدد التفاؤل بشأن محادثات التجارة الأميركية الصينية.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 160.19 نقطة بما يعادل 0.59بالمئة إلى 26934.6 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500بمقدار 15.08 نقطة أو 0.50 بالمئة إلى 2991.71 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 65.21 نقطة أو 0.8 بالمئة إلى 8117.67 نقطة.