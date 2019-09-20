وارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.5 في المئة على أساس سنوي في أغسطس، بعد أن انخفضت 0.5 في المئة في الشهر السابق.

وزادت أسعار المواد غير الغذائية واحدا بالمئة في أغسطس مقارنة مع صعود بنسبة واحد في المئة قبل شهر.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة في أغسطس، وفق ما نقلت رويترز.

وزاد التضخم السنوي الأساسي 0.3 في المئة على أساس شهري و1.5 في المئة على أساس سنوي.

وبحسب البنك المركزي، من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم، الذي يتأثر في الأساس بأسعار الأغذية، إلى 0.6 في المئة في 2019 من 1.9في المئة في العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 1.2 بالمئة في 2020 مع تحسن الطلب المحلي.