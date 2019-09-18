وقال محمد القويز في مؤتمر، إن الهيئة تعتزم ترخيص كيانات أخرى لتقديم أنشطة البورصات وشركات الإيداع أو المقاصة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ومن المحتمل أن يكون إصدار ترخيص لمشغلي بورصة جديدة، خطوة أولي نحو خصخصة البورصة، وهي الأكبر في الشرق الأوسط، مع تحرك الرياض لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.

يذكر أن "تداول" فتحت أبوابها أمام المستثمرين الأجانب في 2015، وطبقت المملكة مجموعة من الإصلاحات التي تهدف لزيادة جاذبية السوق للمشترين والمُصدرين في الخارج.

وانضمت أسهم محلية لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في مارس، ومؤشر الأسواق الناشئة لـ"إم.إس.سي.آي" في مايو من هذا العام، مما أدى لزيادة تدفقات الصناديق على سوق الأسهم.