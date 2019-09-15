وأوضح مدبولي في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية "نستهدف رفع النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى نحو 8 بالمئة بحلول 2022".

وفي يوليو، قال رئيس الوزراء المصري إن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019.

وباستثناء صناعة النفط، يجد الاقتصاد المصري صعوبة في جذب الاستثمار الأجنبي منذ ثورة 25 يناير 2011، التي أنهت حكم حسنى مبارك الذي دام 30 عاما.