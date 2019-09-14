وقالت الوكالة النووية الروسية "روساتوم" في بيان: "وصلت محطة الطاقة النووية العائمة أكاديمك لومونوسوف (...) إلى بيفيك، في منطقة تشوكوتكا ذات الحكم الذاتي"، حيث سيتم ربطها بشبكة الكهرباء المحلية، وستصبح جاهزة للعمل بحلول نهاية العام.

وصُممت محطة "أكاديمك لومونوسوف" بهدف تزويد منصات ومنشآت إنتاج الوقود في المناطق النائية بالكهرباء، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وغادرت المحطة ميناء مورمانسك في الشمال الروسي الكبير، حيث تم تحميلها بالوقود النووي في 23 أغسطس متجهة إلى بيفيك.

وسحبت عدة سفن المحطة، وهي عبارة عن كتلة تزن 21 ألف طن دون محرك، يبلغ طولها 144 مترا وعرضها 30 مترا، وفيها مفاعلان كل منهما طاقته 35 ميغاوات، أي قريبا من طاقة مفاعلات كاسحات الجليد النووية، مقابل أكثر من ألف ميغاوات لمفاعل تقليدي من الجيل الجديد.

ويفترض أن تغطي "أكاديميك لوموسونوف" استهلاك 100 ألف شخص، وستعمل بشكل أساسي على دعم منصات النفط في المنطقة، بينما تطور روسيا استغلال المواد الهيدروكربونية في القطب الشمالي.

وقال رئيس وكالة روساتوم، أليكسي ليخاتشيف في بيان: "قد تكون هذه خطوة صغيرة نحو التنمية المستدامة في القطب الشمالي، لكنها خطوة عملاقة نحو إزالة الكربون من المناطق النائية خارج الشبكة، ونقطة تحول في تطوير محطات الطاقة النووية الصغيرة في جميع أنحاء العالم".

غير أن الجمعيات البيئية، لا سيما منظمة "غرين بيس" (السلام الأخضر) في روسيا، تندد بهذا المشروع منذ سنوات، خوفا من "عواقب وخيمة" على هذه المنطقة الهشة للغاية، في حال هبوب عاصفة أو وقوع حادث عرضي.

وازدادت أهمية تحذيراتها من مخاطر "تشيرنوبيل على الجليد" أو "تايتانيك نووي" بشكل خاص، عندما وقع انفجار في أغسطس في قاعدة لاختبار الصواريخ في أقصى الشمال الروسي، تسبب بارتفاع مستوى النشاط الإشعاعي لفترة وجيزة في المنطقة.

وتعمل الصناعة النووية، التي تسعى إلى اتباع نهج جديد في مواجهة تباطؤ السوق، على تطوير مفاعلات صغيرة مستقلة وأرخص كلفة لجذب عملاء جدد.

وهي تستوحي من صناعة السفن التي تستخدم الطاقة النووية منذ فترة طويلة لدفع الغواصات أو كاسحات الجليد أو حاملات الطائرات، وتهدف بشكل خاص إلى تلبية احتياجات المناطق المعزولة ذات البنية التحتية الضعيفة.