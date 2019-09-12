وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، "وام" أكد وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، في بداية الاجتماع أهمية التوصيات التي ستصدر عن الاجتماع والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق التوازن لسوق النفط العالمي.

من جانبه قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن الهدف الاستراتيجي لسياسة النفط السعودية دائما هو تعزيز الاستقرار في سوق النفط العالمي، مضيفا أن الركيزة المهمة في سياسة المملكة النفطية ستبقى دون تغيير.

وشدد الوزير السعودي، على ضرورة تحقيق استقرار السوق والحفاظ على درجة عالية من التماسك داخل "أوبك"، وأشار إلى أن النموذج التشغيلي لقطاع النفط السعودي يتسم بالشمولية، وهذا هو الأهم بغض النظر عن حجم القطاع.. وقال على كل دولة أن تفي بالتزاماتها بغض النظر عن حجمها.

وأضاف أن اللجنة الوزارية المشتركة ستراجع في اجتماع، الخميس، مستويات الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في أغسطس الماضي، ومع انتهاء الاجتماع سنعلن ما تم التوصل إليه لتحديد أفضل السبل لمواجهة تطورات السوق المستقبلية.

إلى ذلك، قال وزير الطاقة في جمهورية روسيا الاتحادية، ألكسندر نوفاك، إن بلاده ستواصل العمل مع جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك لمواجهة التكيف مع تطورات السوق العالمية، واتخاذ أفضل السبل للتغلب على التحديات الطارئة.