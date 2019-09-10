وفي تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أوضح الناصر "نحن جاهزون" لكن الاكتتاب العام "قرار حكومي"، مضيفا "الطرح الأولي سيكون محليا إلا أننا سنكون أيضا مستعدين لطرح خارجي".

وتعمل المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، على رفع أسعار الخام المتقلبة قبل طرح 5 بالمئة من أسهم أرامكو للاكتتاب العام الأولي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر طرح للأسهم في العالم.

والهدف هو جمع 100 مليار دولار، استناداً إلى قيمة الشركة، التي تقدر بـ2 ترليون دولار، بحسب رويترز.

ويشكل طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام حجر أساس برنامج الإصلاحات الذي وضعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة، والتخفيف من اعتماده على النفط.

ولم تؤكد أرامكو بعد البورصة التي سيتم تداول أسهمها فيها. لكن بورصات لندن ونيويورك وهونغ كونغ سعت جميعها لاستقطاب الطرح الأولي للشركة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت، الشهر الماضي، أن أرامكو تدرس إمكانية طرح الاكتتاب الأولي على مرحلتين تبدأ الأولى في السعودية، مع إدراج الشركة ضمن مرحلة ثانية في بورصة عالمية ربما تكون بورصة طوكيو.