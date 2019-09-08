وبذلك يتراجع حجم الفائض التجاري الصيني إلى 34.84 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع 45.06 مليار في يوليو، بينما كان المحللون يتوقون أن يتراجع 43 مليار دولار فقط.

تفصيلا، تراجعت صادرات الصين بنسبة واحد في المئة في أغسطس، مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام المنصرم، وفقا لما كشفته بيانات الجمارك الأحد.

وكان محللون توقعوا ارتفاع الصادرات بنسبة 2 في المئة، بعد صعودها 3.3 في المئة في يوليو الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وعلى الجانب الآخر من الاقتصاد، تراجعت واردات الصين بنسبة 5.6 في المئة على أساس سنوي، في قراءة تقل قليلا عن هبوط متوقع عند نسبة 6 في المئة، ودون تغير عن مستوى الانخفاض المسجل في يوليو.

يشار إلى أن شهر أغسطس شهد تصعيدا في النزاع التجاري الصيني الأميركي المرير الدائر منذ عام، مع إعلان واشنطن عن رسوم جمركية بنسبة 15 في المئة على تشكيلة واسعة من السلع الصينية بدءا من أول سبتمبر، لترد الصين برسوم انتقامية، وتسمح لعملتها اليوان بالانخفاض بشدة لتخفيف ضغط الرسوم.

ومن المقرر أن يدخل مزيد من الرسوم الأميركية حيز التنفيذ في أول أكتوبر و15 ديسمبر.

وفي الأثناء، نمت واردات الصين من النفط الخام في الشهر نفسه بنسبة 2.8 في المئة، حيث أفادت بيانات الإدارة الصينية العامة للجمارك أن بكين استوردت 42.17 مليون طن من النفط الخام في أغسطس، مقارنة بـ41.04 مليون طن في الشهر السابق.