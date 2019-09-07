ويأتي خفض الفائدة وسط تباطؤ في التضخم ونمو اقتصادي راكد، وهو ما دفع البنك المركزي الروسي إلى خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي.

وقالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي، وهى تعلن قرار خفض الفائدة، إن البنك سيدرس خفض سعر الفائدة الرئيسي قريبا.

لكنها امتنعت عن التعقيب بشأن ما إذا كان البنك المركزي مستعدا لخفض الفائدة في اجتماعه القادم في أكتوبر تشرين الأول ثم في ديسمبر كانون الأول.

وأضافت قائلة "خفض سعر الفائدة الرئيسي مرجح في أحد الاجتماعات (الثلاثة) القادمة".

وعدًل البنك المركزي بالخفض توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام إلى نطاق من 0.8-1.3 في المئة من تقديراته السابقة البالغة 1.0-1.5 في المئة.