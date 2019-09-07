وانخفض الذهب في السوق الفورية 2.3 في المئة إلى 1517.20 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بينما هبطت الفضة 4.2 في المئة إلى 18.74 دولار للأوقية، بعدما تراجعا في وقت سابق إلى 1509.03 دولار و18.48 دولار على الترتيب.

وسجل الذهب والفضة أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية في أكثر من عامين ونصف العام.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب 2.2 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1525.90 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 2.6 في المئة إلى 959.35 دولارا للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوياته أثناء الجلسة عند 940.50 دولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، كان البلاديوم الرابح الوحيد بصعوده 0.6 في المئة إلى 1563.00 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوياته في أكثر من شهر ونصف الشهر عند 1567.68 دولار في وقت سابق من الجلسة.