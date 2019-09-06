وذكر الصندوق، في بيان، أنه "منذ العام 1951، كان القانون العام لصندوق النقد الدولي يحظر تعيين مرشح يبلغ الـ65 من العمر أو أكثر في منصب المدير العام. كما أنه لم يكن يسمح لشاغل الوظيفة بأن يؤدّي عمله بعد عمر السبعين".

وأضاف أنّ "تعديل القانون العام المعتمد من مجلس المحافظين والذي يدخل فورًا حيّز التنفيذ، يجعل شروط تعيين المدير العام متوافقةً مع تلك المطبّقة على أعضاء مجلس الإدارة (...) وعلى رئيس مجموعة البنك الدولي الذين لا يخضعون لأيّ حدٍّ عمريّ".

وهذا الإصلاح الذي تم تبنيه عشية إغلاق باب الترشيحات، سيتيح خصوصا قبول ترشيح جورجيفا التي بلغت الـ66 في 13 أغسطس.

وفي 2 أغسطس، اختارت حكومات الاتّحاد الأوروبي جورجييفا مرشحة لرئاسة صندوق النقد الدولي، عقب تصويت كشف النقاب عن انقساماتٍ بين الدول الأعضاء.

وبعد يوم طويل من التّصويت والمفاوضات، فازت المحافظة جورجييفا في الجولة الثانية من التصويت ضدّ خصمها الاشتراكي الديمقراطي الهولندي يورن ديسلبلوم.

ونالت بلغاريا مدعومة من فرنسا دعمَ 56 بالمئة من الدّول التي تمثل 57 بالمئة من سكّان الاتحاد الأوروبي، بمواجهة ديسلبلوم الذي حصل على دعم 44 بالمئة من البلدان التي تمثل 43 بالمئة من السكان.