وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 59 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 58.66 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت إلى 58.10 دولار خلال اليوم.

ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا إلى 54.77 دولار للبرميل.

وبدأت الولايات المتحدة فرض رسوم تبلغ 15 بالمئة على تشكيلة من السلع الصينية يوم الأحد - تشمل الأحذية والساعات الذكية وأجهزة التلفزيون - مع فرض الصين رسوما جديدة على الخام الأميركي، في أحدث تصعيد لحربهما التجارية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الجانبين سيلتقيان رغم ذلك لإجراء محادثات هذا الشهر.

وكتب ترامب على تويتر أن هدفه هو الحد من اعتماد الولايات المتحدة على الصين، مجددا دعوته الشركات الأميركية للعثور على بدائل توريد.

وقال هاري شيلنجوريان من بي.ان.بي باريبا "حتى مع توضيح الرئيس ترامب أن المحادثات المقررة بين الولايات المتحدة والصين ستمضي قدما، فإن السوق تزداد تأهبا لمواجهة ممتدة بين البلدين وستتطلع إلى تيسير نقدي من البنوك المركزية لتعزيز الشهية للمخاطرة."

وفرض بكين رسوما خمسة بالمئة على الخام الأميركي يعد هو المرة الأولى التي يُستهدف فيها الوقود منذ شرع أكبر اقتصادين في العالم في حربهما التجارية الدائرة منذ أكثر من عام.