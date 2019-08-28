وبحلول الساعة 0652 بتوقيت غرينتش، زاد خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 59 سنتاً أو ما يعادل واحداً بالمئة إلى 60.10 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 70 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 55.63 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي انخفاضاً حاداً لمخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات، إذ هبطت المخزونات 11.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره نحو مليوني برميل.

ومن المقرر أن تصدر الإدارة الأميركية تقريرها الأسبوعي، الأربعاء، وإذا أكدت الأرقام الرسمية بيانات معهد البترول فسيكون ذلك أكبر انخفاض أسبوعي للمخزونات في 9 أسابيع.

غير أن المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي وسط الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للخام في العالم، ستكبح المكاسب على الأرجح.

وعبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين عن اعتقاده بأن الصين صادقة بشأن رغبتها في التوصل لاتفاق، بينما قال ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني إن بكين تود تسوية النزاع من خلال مفاوضات "هادئة".

لكن المخاوف المتعلقة بالتجارة تجددت الثلاثاء بعدما قالت وزارة الخارجية الصينية إنها لم تسمع بأي محادثات هاتفية جرت حديثا بين الولايات المتحدة والصين بخصوص التجارة، مبدية أملها في أن تُوقف واشنطن ممارساتها الخاطئة وتخلق أوضاعا ملائمة لإجراء محادثات.

ونزلت أسعار النفط نحو 20 بالمئة من أعلى مستوياتها للعام الجاري المسجل في أبريل، ويرجع ذلك في جزء منه إلى حالة القلق من أن تضر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالاقتصاد العالمي مما قد يضعف الطلب على النفط.